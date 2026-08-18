سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا حاليًا 0.684433 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.208% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.160% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا بين أعلى مستوى 0.687773 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.679228 في 11-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 11-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.746%.