История обменного курса датская крона–кины Папуа-Новой Гвинеи

Обменный курс датские кроны/кины Папуа-Новой Гвинеи сейчас составляет 0,568, отражая изменение в размере -0.287% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.862% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/кины Папуа-Новой Гвинеи колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,579, и минимумом, равным 0,567, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.875%.