سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى روفية مالديفية

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى روفية مالديفية حاليًا 2.37487 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.722% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.018% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى روفية مالديفية بين أعلى مستوى 2.38071 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 2.34684 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.720%.