История обменного курса датская крона–мальдивские руфии

Обменный курс датские кроны/мальдивские руфии сейчас составляет 2,216, отражая изменение в размере -0.303% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.202% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/мальдивские руфии колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 2,257, и минимумом, равным 2,181, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.491%.