История обменного курса мальдивская руфия–датские кроны

Обменный курс мальдивская руфия/датские кроны сейчас составляет 0,451, отражая изменение в размере -0.010% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.382% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/датские кроны колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,451, и минимумом, равным 0,448, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.306% уменьшение стоимости.