سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى روبيات موريشيوس

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى روبيات موريشيوس حاليًا 7.26917 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.373% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.947% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى روبيات موريشيوس بين أعلى مستوى 7.32239 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 7.20101 في 11-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 11-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.819%.