История обменного курса датская крона–маврикийские рупии

Обменный курс датские кроны/маврикийские рупии сейчас составляет 6,672, отражая изменение в размере -0.287% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.041% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/маврикийские рупии колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 6,744, и минимумом, равным 6,632, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.179%.