История обменного курса маврикийская рупия–датские кроны

Обменный курс маврикийская рупия/датские кроны сейчас составляет 0,147, отражая изменение в размере -0.215% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость маврикийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 4.992% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс маврикийская рупия/датские кроны колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,147, и минимумом, равным 0,140, на 13-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 5.040% увеличение стоимости.