سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى القانون المولدوفي

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى القانون المولدوفي حاليًا 2.66742 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.429% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.501% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى القانون المولدوفي بين أعلى مستوى 2.6815 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 2.66493 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.194%.