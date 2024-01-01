История обменного курса датская крона–молдавские леи

Обменный курс датские кроны/молдавские леи сейчас составляет 2,566, отражая изменение в размере -0.287% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.920% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/молдавские леи колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 2,614, и минимумом, равным 2,550, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.043%.