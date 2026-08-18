سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى الدرهم المغربي

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى الدرهم المغربي حاليًا 1.43835 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.090% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.017% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى الدرهم المغربي بين أعلى مستوى 1.44177 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 1.43375 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.224%.