История обменного курса датская крона–марокканские дирхамы

Обменный курс датские кроны/марокканские дирхамы сейчас составляет 1,424, отражая изменение в размере -0.113% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.361% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/марокканские дирхамы колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 1,438, и минимумом, равным 1,405, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.052%.