سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى بالفرنكات القمرية

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى بالفرنكات القمرية حاليًا 65.8081 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.006% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.003% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى بالفرنكات القمرية بين أعلى مستوى 65.8372 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 65.7892 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.046%.