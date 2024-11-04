История обменного курса датская крона–коморские франки

Обменный курс датские кроны/коморские франки сейчас составляет 65,972, отражая изменение в размере -0.008% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.020% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/коморские франки колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 65,983, и минимумом, равным 65,955, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.017%.