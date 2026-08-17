سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى الروبيات الإندونيسية

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى الروبيات الإندونيسية حاليًا 2762.38 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.064% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.512% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى الروبيات الإندونيسية بين أعلى مستوى 2765.41 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 2748.11 في 11-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.264%.