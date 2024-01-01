丹麥克朗兌印尼盾匯率歷史紀錄

今日，丹麥克朗兌印尼盾的匯率目前為2,369.560，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，丹麥克朗的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.350%。

在過去一星期，丹麥克朗兌印尼盾的匯率波動，在26-07-2024高見2,372.080，並在24-07-2024低見2,354.020。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.254%。