История обменного курса датская крона–индонезийские рупии

Обменный курс датские кроны/индонезийские рупии сейчас составляет 2 252,380, отражая изменение в размере -0.286% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.352% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/индонезийские рупии колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 2 306,450, и минимумом, равным 2 249,860, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.875%.