سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى الدنانير الجزائرية

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى الدنانير الجزائرية حاليًا 20.5854 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.231% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.296% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى الدنانير الجزائرية بين أعلى مستوى 20.6051 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 20.4741 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.159%.