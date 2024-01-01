丹麥克朗兌阿爾及利亞第納爾匯率歷史紀錄

今日，丹麥克朗兌阿爾及利亞第納爾的匯率目前為19.528，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，丹麥克朗的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.322%。

在過去一星期，丹麥克朗兌阿爾及利亞第納爾的匯率波動，在23-07-2024高見19.633，並在25-07-2024低見19.515。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.172%。