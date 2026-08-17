سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى الدولار الكندي

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى الدولار الكندي حاليًا 0.214869 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.068% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.172% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى الدولار الكندي بين أعلى مستوى 0.21532 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.214617 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.163%.