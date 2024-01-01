丹麥克朗兌加元匯率歷史紀錄

今日，丹麥克朗兌加元的匯率目前為0.201，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，丹麥克朗的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.522%。

在過去一星期，丹麥克朗兌加元的匯率波動，在26-07-2024高見0.201，並在21-07-2024低見0.200。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.272%。