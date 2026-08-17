سجل أسعار الصرف من دولار بليز إلى إلى تونغا بانغاس

يبلغ سعر صرف دولار بليز إلى إلى تونغا بانغاس حاليًا 1.17454 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.164% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار بليز مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.681% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار بليز إلى إلى تونغا بانغاس بين أعلى مستوى 1.18385 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 1.16104 في 10-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 10-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -1.474%.