История обменного курса белизский доллар–тонганские паанги

Обменный курс белизский доллар/тонганские паанги сейчас составляет 1,181, отражая изменение в размере 0.165% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.567% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/тонганские паанги колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 1,181, и минимумом, равным 1,152, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -2.034% уменьшение стоимости.