سجل أسعار الصرف من دولار بليز إلى إلى طاجيكي سومونيس

يبلغ سعر صرف دولار بليز إلى إلى طاجيكي سومونيس حاليًا 4.60605 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.302% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار بليز مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.038% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار بليز إلى إلى طاجيكي سومونيس بين أعلى مستوى 4.60893 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 4.59218 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.365%.