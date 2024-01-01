История обменного курса белизский доллар–таджикские сомони

Обменный курс белизский доллар/таджикские сомони сейчас составляет 5,337, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.165% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/таджикские сомони колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 5,409, и минимумом, равным 5,337, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -1.328% уменьшение стоимости.