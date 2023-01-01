دولار بليزي إلى ليو روماني

تحويل BZD إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bzd
٢٬٣١٤٫٩١ ron

1.00000 BZD = 2.31491 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 7:37 UTC
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BZD إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86541.065488.55171.437761.661050.9652518.1844
1GBP1.1555411.23105102.321.66131.919321.1153821.0117
1USD0.93860.812315183.11591.34951.559090.90617.0681
1INR0.01129280.009773280.012031410.01623640.0187580.01090040.205353

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / Romanian Leu
1 BZD2.31491 RON
5 BZD11.57455 RON
10 BZD23.14910 RON
20 BZD46.29820 RON
50 BZD115.74550 RON
100 BZD231.49100 RON
250 BZD578.72750 RON
500 BZD1157.45500 RON
1000 BZD2314.91000 RON
2000 BZD4629.82000 RON
5000 BZD11574.55000 RON
10000 BZD23149.10000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / دولار بليز
1 RON0.43198 BZD
5 RON2.15991 BZD
10 RON4.31983 BZD
20 RON8.63966 BZD
50 RON21.59915 BZD
100 RON43.19830 BZD
250 RON107.99575 BZD
500 RON215.99150 BZD
1000 RON431.98300 BZD
2000 RON863.96600 BZD
5000 RON2159.91500 BZD
10000 RON4319.83000 BZD