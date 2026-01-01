دولار بليزي إلى ليو روماني

حوّل BZD إلى RON بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
BZ$1 BZD = 2.260 RON

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وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من BZD إلى RON،

يستخدم مخططنا التفاعلي من BZD إلى RON متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من BZD إلى RON اليوم

BZDRON
1 BZD2.26 RON
5 BZD11.30 RON
10 BZD22.60 RON
20 BZD45.19 RON
50 BZD112.99 RON
100 BZD225.97 RON
250 BZD564.94 RON
500 BZD1,129.87 RON
1000 BZD2,259.74 RON
2000 BZD4,519.48 RON
5000 BZD11,298.70 RON
10000 BZD22,597.40 RON
RONBZD
1 RON0.44 BZD
5 RON2.21 BZD
10 RON4.43 BZD
20 RON8.85 BZD
50 RON22.13 BZD
100 RON44.25 BZD
250 RON110.63 BZD
500 RON221.27 BZD
1000 RON442.53 BZD
2000 RON885.06 BZD
5000 RON2,212.65 BZD
10000 RON4,425.30 BZD

الأسئلة الشائعة