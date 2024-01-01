Белизские доллары в румынские леи

Сконвертируйте BZD в RON по реальному обменному курсу

1 000 bzd
2 281,95 ron

BZ$1,000 BZD = L2,282 RON

Среднерыночный курс в 04:28
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1 BZD в RONПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,33002,3350
Низкий2,27152,2715
В среднем2,30442,3064
Изменить-1.44%-2.26%
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Соотношение 1 BZD к RON

За последние 30 дней максимальный курс BZD к RON составил 2,3300, а минимальный — 2,2715. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,3044. Изменение курса BZD к RON в процентном соотношении составило -1.44.

За последние 90 дней максимальный курс BZD к RON составил 2,3350, а минимальный — 2,2715. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,3064. Изменение курса BZD к RON в процентном соотношении составило -2.26.

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Популярные валюты

 USDZARCADINRSGDGBPAUDNZD
1 USD118,2831,37183,6441,3440,7731,4921,659
1 ZAR0,05510,0754,5750,0740,0420,0820,091
1 CAD0,7313,339161,0250,9810,5641,0891,21
1 INR0,0120,2190,01610,0160,0090,0180,02

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Как произвести расчет конвертации из белизских долларов в румынские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BZD из выпадающего списка для исходной валюты и RON из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BZD в RON, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для белизский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Белизский доллар / Румынский лей
1 BZD2,28195 RON
5 BZD11,40975 RON
10 BZD22,81950 RON
20 BZD45,63900 RON
50 BZD114,09750 RON
100 BZD228,19500 RON
250 BZD570,48750 RON
500 BZD1 140,97500 RON
1000 BZD2 281,95000 RON
2000 BZD4 563,90000 RON
5000 BZD11 409,75000 RON
10000 BZD22 819,50000 RON
Обменные курсы Румынский лей / Белизский доллар
1 RON0,43822 BZD
5 RON2,19112 BZD
10 RON4,38223 BZD
20 RON8,76446 BZD
50 RON21,91115 BZD
100 RON43,82230 BZD
250 RON109,55575 BZD
500 RON219,11150 BZD
1000 RON438,22300 BZD
2000 RON876,44600 BZD
5000 RON2 191,11500 BZD
10000 RON4 382,23000 BZD