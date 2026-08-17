سجل أسعار الصرف من دولار بليز إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا

يبلغ سعر صرف دولار بليز إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا حاليًا 2.21484 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.000% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار بليز مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.133% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار بليز إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا بين أعلى مستوى 2.21926 في 10-08-2026 وأدنى مستوى 2.19974 في 11-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 11-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.753%.