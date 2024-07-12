История обменного курса белизский доллар–кины Папуа-Новой Гвинеи

Обменный курс белизский доллар/кины Папуа-Новой Гвинеи сейчас составляет 1,930, отражая изменение в размере 0.039% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.058% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/кины Папуа-Новой Гвинеи колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 1,930, и минимумом, равным 1,928, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.058% уменьшение стоимости.