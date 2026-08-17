سجل أسعار الصرف من دولار بليز إلى إلى قرطبة النيكاراغوية
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سجل أسعار صرف دولار بليز إلى إلى قرطبة النيكاراغوية
- 7 أيام
- 30 يومًا
- 60 يومًا
- 90 يومًا
|1 BZD إلى NIO
|آخر 7 أيام
|الأعلى
|18.4247
|الأدنى
|18.3977
|المتوسط
|18.4154
|التغيير
|-0.01%
يبلغ سعر صرف دولار بليز إلى إلى قرطبة النيكاراغوية حاليًا 18.3977 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.141% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار بليز مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.014% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.
خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار بليز إلى إلى قرطبة النيكاراغوية بين أعلى مستوى 18.4378 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 18.3538 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 11-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.418%.
BZD إلى NIO مخطط التحويل
نسبة التغيير في آخر آخر يوم
0
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نسبة التغيير في آخر 24 ساعة
How to convert دولار بليز to كوردبا نيكاراغوا
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر BZD كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر NIO كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى NIO وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
How to convert دولار بليز to كوردبا نيكاراغوا
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر BZD كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر NIO كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى NIO وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
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التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.