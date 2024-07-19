История обменного курса белизский доллар–никарагуанские кордобы

Обменный курс белизский доллар/никарагуанские кордобы сейчас составляет 18,431, отражая изменение в размере 0.089% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.007% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/никарагуанские кордобы колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 18,456, и минимумом, равным 18,375, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой 0.440% увеличение стоимости.