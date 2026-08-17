سجل أسعار الصرف من دولار بليز إلى إلى رينجيت ماليزي

يبلغ سعر صرف دولار بليز إلى إلى رينجيت ماليزي حاليًا 2.03125 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.576% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار بليز مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.685% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار بليز إلى إلى رينجيت ماليزي بين أعلى مستوى 2.04675 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 2.02775 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.221%.