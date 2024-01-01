История обменного курса белизский доллар–малайзийские ринггиты

Обменный курс белизский доллар/малайзийские ринггиты сейчас составляет 2,338, отражая изменение в размере 0.198% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.059% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/малайзийские ринггиты колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 2,340, и минимумом, равным 2,331, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой 0.176% увеличение стоимости.