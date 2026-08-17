سجل أسعار الصرف من دولار بليز إلى إلى الكواشا الملاوية

يبلغ سعر صرف دولار بليز إلى إلى الكواشا الملاوية حاليًا 867.005 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.020% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار بليز مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.000% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار بليز إلى إلى الكواشا الملاوية بين أعلى مستوى 867.005 في 10-08-2026 وأدنى مستوى 866.835 في 10-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 10-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.020%.