История обменного курса белизский доллар–малавийские квачи

Обменный курс белизский доллар/малавийские квачи сейчас составляет 866,245, отражая изменение в размере 0.148% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.317% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/малавийские квачи колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 867,500, и минимумом, равным 863,505, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.460% увеличение стоимости.