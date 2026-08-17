سجل أسعار الصرف من دولار بليز إلى إلى الأوغوية الموريتانية

يبلغ سعر صرف دولار بليز إلى إلى الأوغوية الموريتانية حاليًا 20.0288 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.025% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار بليز مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.062% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار بليز إلى إلى الأوغوية الموريتانية بين أعلى مستوى 20.0463 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 19.9988 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.225%.