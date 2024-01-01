История обменного курса белизский доллар–мавританские угии

Обменный курс белизский доллар/мавританские угии сейчас составляет 19,782, отражая изменение в размере -0.094% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.044% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/мавританские угии колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 19,806, и минимумом, равным 19,765, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 0.104% увеличение стоимости.