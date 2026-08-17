سجل أسعار الصرف من دولار بليز إلى إلى الدنانير المقدونية

يبلغ سعر صرف دولار بليز إلى إلى الدنانير المقدونية حاليًا 26.54 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.122% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار بليز مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.366% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار بليز إلى إلى الدنانير المقدونية بين أعلى مستوى 26.7 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 26.54 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.291%.