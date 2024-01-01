История обменного курса белизский доллар–македонские денары

Обменный курс белизский доллар/македонские денары сейчас составляет 28,201, отражая изменение в размере 0.222% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.286% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/македонские денары колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 28,331, и минимумом, равным 28,118, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.287% уменьшение стоимости.