سجل أسعار الصرف من دولار بليز إلى إلى الأمطار الملغاشية

يبلغ سعر صرف دولار بليز إلى إلى الأمطار الملغاشية حاليًا 2151.26 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.044% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار بليز مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.330% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار بليز إلى إلى الأمطار الملغاشية بين أعلى مستوى 2153.2 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 2144.18 في 10-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.330%.