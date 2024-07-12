История обменного курса белизский доллар–малагасийские ариари

Обменный курс белизский доллар/малагасийские ариари сейчас составляет 2 246,230, отражая изменение в размере 0.195% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.258% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/малагасийские ариари колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 2 246,230, и минимумом, равным 2 235,110, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.222% уменьшение стоимости.