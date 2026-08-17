سجل أسعار الصرف من دولار بليز إلى إلى الدرهم المغربي

يبلغ سعر صرف دولار بليز إلى إلى الدرهم المغربي حاليًا 4.64595 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.143% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار بليز مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.328% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار بليز إلى إلى الدرهم المغربي بين أعلى مستوى 4.66305 في 10-08-2026 وأدنى مستوى 4.62925 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.233%.