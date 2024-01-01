История обменного курса белизский доллар–марокканские дирхамы

Обменный курс белизский доллар/марокканские дирхамы сейчас составляет 4,910, отражая изменение в размере -0.166% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.050% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/марокканские дирхамы колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 4,923, и минимумом, равным 4,899, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.215% уменьшение стоимости.