سجل أسعار الصرف من دولار بليز إلى إلى الليرة اللبنانية

يبلغ سعر صرف دولار بليز إلى إلى الليرة اللبنانية حاليًا 44800 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.000% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار بليز مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.056% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار بليز إلى إلى الليرة اللبنانية بين أعلى مستوى 44800 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 44775 في 10-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 11-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.056%.