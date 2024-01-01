История обменного курса белизский доллар–ливанские фунты

Обменный курс белизский доллар/ливанские фунты сейчас составляет 44 750,000, отражая изменение в размере -0.017% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.016% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/ливанские фунты колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 44 764,300, и минимумом, равным 44 716,900, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.102% уменьшение стоимости.