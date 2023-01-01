دولار بليزي إلى دينار كويتي

تحويل BZD إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bzd
١٥٣٫٣١٢ kwd

1.00000 BZD = 0.15331 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 7:33 UTC
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BZD إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8651.064688.49681.43711.661360.963518.1893
1GBP1.1560711.2308102.3121.661461.920721.1138721.029
1USD0.93930.81248183.12681.34991.560550.904917.0856
1INR0.01129980.009773980.012029810.0162390.01877310.01088580.205537

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / Kuwaiti Dinar
1 BZD0.15331 KWD
5 BZD0.76656 KWD
10 BZD1.53312 KWD
20 BZD3.06624 KWD
50 BZD7.66560 KWD
100 BZD15.33120 KWD
250 BZD38.32800 KWD
500 BZD76.65600 KWD
1000 BZD153.31200 KWD
2000 BZD306.62400 KWD
5000 BZD766.56000 KWD
10000 BZD1533.12000 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / دولار بليز
1 KWD6.52267 BZD
5 KWD32.61335 BZD
10 KWD65.22670 BZD
20 KWD130.45340 BZD
50 KWD326.13350 BZD
100 KWD652.26700 BZD
250 KWD1630.66750 BZD
500 KWD3261.33500 BZD
1000 KWD6522.67000 BZD
2000 KWD13045.34000 BZD
5000 KWD32613.35000 BZD
10000 KWD65226.70000 BZD