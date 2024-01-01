Белизские доллары в кувейтские динары

Сконвертируйте BZD в KWD по реальному обменному курсу

1 000 bzd
152,810 kwd

BZ$1,000 BZD = ك0,1528 KWD

Среднерыночный курс в 03:59
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1 BZD в KWDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,15340,1542
Низкий0,15270,1527
В среднем0,15310,1535
Изменить-0.32%-0.89%
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Соотношение 1 BZD к KWD

За последние 30 дней максимальный курс BZD к KWD составил 0,1534, а минимальный — 0,1527. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1531. Изменение курса BZD к KWD в процентном соотношении составило -0.32.

За последние 90 дней максимальный курс BZD к KWD составил 0,1542, а минимальный — 0,1527. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1535. Изменение курса BZD к KWD в процентном соотношении составило -0.89.

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Популярные валюты

 USDZARCADINRSGDGBPAUDNZD
1 USD118,2831,37183,6491,3440,7731,4921,659
1 ZAR0,05510,0754,5750,0740,0420,0820,091
1 CAD0,7313,339161,0280,9810,5641,0891,21
1 INR0,0120,2190,01610,0160,0090,0180,02

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Как произвести расчет конвертации из белизских долларов в кувейтские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BZD из выпадающего списка для исходной валюты и KWD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BZD в KWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для белизский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Белизский доллар / Кувейтский динар
1 BZD0,15281 KWD
5 BZD0,76405 KWD
10 BZD1,52810 KWD
20 BZD3,05620 KWD
50 BZD7,64050 KWD
100 BZD15,28100 KWD
250 BZD38,20250 KWD
500 BZD76,40500 KWD
1000 BZD152,81000 KWD
2000 BZD305,62000 KWD
5000 BZD764,05000 KWD
10000 BZD1 528,10000 KWD
Обменные курсы Кувейтский динар / Белизский доллар
1 KWD6,54407 BZD
5 KWD32,72035 BZD
10 KWD65,44070 BZD
20 KWD130,88140 BZD
50 KWD327,20350 BZD
100 KWD654,40700 BZD
250 KWD1 636,01750 BZD
500 KWD3 272,03500 BZD
1000 KWD6 544,07000 BZD
2000 KWD13 088,14000 BZD
5000 KWD32 720,35000 BZD
10000 KWD65 440,70000 BZD