История обменного курса белизский доллар–кувейтские динары

Обменный курс белизский доллар/кувейтские динары сейчас составляет 0,153, отражая изменение в размере 0.016% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.059% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/кувейтские динары колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 0,153, и минимумом, равным 0,153, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.114% уменьшение стоимости.