Belize dolarından Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile BZD → KWD çevirin

1.000 bzd
154,100 kwd

1,000 BZD = 0,1541 KWD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Belize dolarından Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BZD → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Belize doları için en iyi döviz çiftleri

BZD → USD

BZD → ZAR

BZD → CAD

BZD → INR

BZD → SGD

BZD → GBP

BZD → AUD

BZD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Belize Doları / Kuveyt Dinarı
1 BZD0,15410 KWD
5 BZD0,77050 KWD
10 BZD1,54100 KWD
20 BZD3,08200 KWD
50 BZD7,70500 KWD
100 BZD15,41000 KWD
250 BZD38,52500 KWD
500 BZD77,05000 KWD
1000 BZD154,10000 KWD
2000 BZD308,20000 KWD
5000 BZD770,50000 KWD
10000 BZD1.541,00000 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Belize Doları
1 KWD6,48929 BZD
5 KWD32,44645 BZD
10 KWD64,89290 BZD
20 KWD129,78580 BZD
50 KWD324,46450 BZD
100 KWD648,92900 BZD
250 KWD1.622,32250 BZD
500 KWD3.244,64500 BZD
1000 KWD6.489,29000 BZD
2000 KWD12.978,58000 BZD
5000 KWD32.446,45000 BZD
10000 KWD64.892,90000 BZD