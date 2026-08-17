سجل أسعار الصرف من دولار بليز إلى إلى كوريا الجنوبية وونز

يبلغ سعر صرف دولار بليز إلى إلى كوريا الجنوبية وونز حاليًا 705.965 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.323% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار بليز مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.411% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار بليز إلى إلى كوريا الجنوبية وونز بين أعلى مستوى 712.175 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 705.025 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.590%.